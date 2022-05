Medienpartnerschaft und breites Programmangebot Bayerische Landesausstellung "Typisch Franken?"

Bratwurst, Fachwerk, Dialekt, Kirchweih, Wein oder Bier – das sind wohl die Antworten, die am häufigsten genannt werden, wenn gefragt wird, was typisch fränkisch/Franken ist. Doch was ist Klischee und was die Wirklichkeit? Die Ausstellungsmacher vom Haus der Bayerischen Geschichte beleuchten mit zahlreichen Exponaten sowie an Medien- und Mitmachstationen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln das Besondere an Franken. Aufgrund der Vielfalt Frankens bleibt es eine Annäherung. Daher ist das Fragezeichen im Ausstellungstitel zugleich Programm.

Ein besonderes Highlight ist der diesjährige Audioguide, der die Besucher nicht nur in Hochdeutsch oder Englisch durch die Ausstellung führen wird, sondern auch in Fränkisch. Matthias Egersdörfer, Kabarettist und Schauspieler aus Franken, hat ihn eingesprochen, Bayern 2 hat die fränkischen Variante produziert.

.In den Radioprogrammen des BR ist die Landesausstellung 2022 bis in den Herbst hinein Thema zahlreicher Sendungen. Bereits am Freitag, 20. Mai, in "Fränkisch vor 7" (18.05 Uhr), sendet BR Heimat live aus der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik in Uffenheim und geht der Frage nach: "Gibt es typisch fränkische Musik"? Am Samstag, 21. Mai, nimmt Bayern 2 in der "Zeit für Bayern" (12.05 Uhr) seine Hörerinnen und Hörer vor der offiziellen Eröffnung mit auf einen akustischen Rundgang durch die Ausstellung aus fränkischer und altbayerischer Sicht. Und weil Franken im Ranking der glücklichsten Deutschen jedes Jahr einen Spitzenplatz einnimmt, fragt die "Zeit für Bayern" (12.05 Uhr) am Samstag, 25. Juni, nach dem Glücksrezept der Franken. "radioWissen" am Dienstag, 26. Juli (9.05 Uhr), widmet sich der Geschichte des fränkischen Dialekts.

Bayern 2-Betthupferl in fränkischer Mundart

Jeden Samstag ist das Bayern 2-Betthupferl im Dialekt zu hören – und während der Dauer der Bayerischen Landesausstellung (25. Mai bis 6. November) in fränkischer Mundart, immer um 18.53 Uhr und abwechselnd aus Oberfranken ("Zwei Zottel"), Mittelfranken ("Konstantin Kastanienbaum") und Unterfranken ("Vreni, die kleine Fähre").

Auch das BR Fernsehen geht in Sendungen wie "Wir in Bayern", "Frankenschau" oder "Zwischen Spessart und Karwendel" der Frage nach, was denn typisch Franken sein könnte. Doch "das Franken" gibt es strenggenommen gar nicht. In der Sendung "Frankens Typen – Typisch Franken?" kommen Menschen aus den drei fränkischen Regierungsbezirken zu Wort, die zugleich das Gemeinsame wie auch die Vielfalt Frankens zum Ausdruck bringen: am Montag, 30. Mai, um 21.00 Uhr in der Sendereihe "Bayern erleben".

Alle Informationen auf der BR-Website zur Ausstellung