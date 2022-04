Ausbildung BR lädt zum zweiten digitalen Girls' und Boys' Day ein

Auch 2022 findet der Girls' und Boys' Day wieder digital statt. Der bundesweite Aktionstag, am Donnerstag 28. April, an dem sich auch der Bayerische Rundfunk seit vielen Jahren beteiligt, will mit Rollenklischees im Berufsleben aufräumen. Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, sich Berufsfelder im Rundfunk anzusehen, die sonst vielleicht eher mit dem anderen Geschlecht in Verbindung gebracht werden. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie findet der Aktionstag dieses Jahr wieder komplett digital statt.