Bayerischer Rundfunk BR Kultur 24/7 – Bühne für Bayern

Kulturdokumentationen, Live-Theater, Klassische Musik und Literatur: Unter dem Motto "BR Kultur 24/7 – Bühne für Bayern" legt der Bayerische Rundfunk im November eine ganze Woche lang den Schwerpunkt auf Kultur in all ihren Facetten. Das reichhaltige Kulturleben in Bayern soll dabei besonders in den Fokus gerückt werden.