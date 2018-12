BR-Koproduktion "Alles ist gut“ gewinnt VGF-Nachwuchsproduzentenpreis

Bei den 52. Internationalen Hofer Filmtagen sind Trini Götze und David Armati Lechner am Freitag, 26. Oktober 2018, für die BR-Koproduktion "Alles ist gut" als beste Nachwuchsproduzenten ausgezeichnet worden. Sie erhalten den mit 60.000 Euro höchstdotierten deutschen Nachwuchsproduzentenpreis, den die Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH (VGF) jährlich auslobt. "Alles ist gut" läuft seit dem 27. September 2018 bundesweit in den Kinos.