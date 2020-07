Ganz nah am Leben junger Menschen BR kooperiert mit Bayerischem Jugendring

Das multimediale Angebot zur politischen Grundbildung richtet sich vor allem an junge Menschen zwischen 16 und 28 Jahren. Mit der Kooperation sollen die Interessen, Wünsche und Vorstellungen dieser Zielgruppe noch besser berücksichtigt und umgesetzt werden.

Die Auswahl der jungen Menschen erfolgt durch den Bayerischen Jugendring (BJR). In dieser Arbeitsgemeinschaft sind Jugendverbände und Vereine aus unterschiedlichsten Bereichen vertreten, von der Katholischen Landjugendbewegung, dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, dem Bund der alevitischen Jugend, der Assyrischen Jugend, heimaten e.V., Lambda e.V. bis zum JFF – Institut für Medienpädagogik.





Junge Erwachsene aus diesen Gruppen nehmen nun alle 14 Tage an den Redaktionssitzungen des BR teil und steuern so ihre Themen in der Sendungsvorbereitung und Ideen für die Umsetzung bei. In einem zweiten Treffen beteiligt sich dieselbe Gruppe an der redaktionellen Feedbackrunde zur fertigen Fernsehsendung. Wegen der Corona-Krise finden die Sitzungen derzeit per Videokonferenz statt. Erste Themen für Sendungen, die bereits besprochen wurden, sind versteckter Rassismus, der Umgang mit Stammtischparolen oder die Frage, inwieweit Sprache unser Denken und Handeln beeinflusst.

Die Ausstrahlung der Sendungen ist ab 6. September in ARD-alpha immer sonntags um 19.30 Uhr geplant.

"RESPEKT will Grundrechte und Demokratie für ein junges Publikum erlebbar machen. Mit dem gemeinsamen Projekt von BR und Bayerischem Jugendring gehen wir einen Schritt weiter und holen unsere Zielgruppe direkt in die Redaktion. Die jungen Gäste bekommen einen spannenden Einblick in redaktionelle Abläufe, die Redaktion wiederum profitiert von den persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen der Zielgruppe." BR-Programmdirektor Kultur Dr. Reinhard Scolik

"Junge Menschen wollen ihre Meinungen äußern und beteiligt werden. Deswegen freue ich mich, dass das gemeinsame Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk junge Menschen aus der Jugendarbeit in den Redaktionsalltag holt und ihre Themen damit Gehör finden. In der Sendungsvorbereitung können sie eigene Ideen einbringen und lernen die Produktionsabläufe einer Fernsehproduktion kennen." BJR-Präsident Matthias Fack

RESPEKT

Das multimediale Format hinterfragt Vorurteile und Klischees zu Themen wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit, Homophobie oder Sexismus. Reportagen und Erklärvideos vermitteln Fakten und zeigen, was sich dagegen tun lässt.

RESPEKT hat einen festen Sendeplatz auf ARD-alpha: sonntags um 19.30 Uhr. Alle Sendungen stehen dauerhaft in der BR Mediathek zur Verfügung.