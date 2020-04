Neue Reihe "Wo geht's hier zu Beethoven?" mit Alexander Herrmann

Einmal pro Woche, immer mittwochs, bittet Herrmann die Hörerinnen und Hörer von BR-KLASSIK unter anderem um die persönlichen Tipps für die beste Beethoven-Biografie, welche Interpretation einer Beethoven-Sinfonie er sich unbedingt anhören muss oder welche Komposition Ludwig van Beethovens ein guter Begleiter zu einem schönen Essen sein kann. Die Fragen sind auch in den digitalen Kanälen YouTube, Instagram, Facebook, Twitter und br-klassik.de zu finden.



"Ich freue mich auf die vielen Tipps der BR-KLASSIK Fans, und dass ich dank ihrer Hilfe noch weiter ins Beethoven-Universum eintauchen kann", bedankt sich Alexander Herrmann schon im Voraus bei den BR-KLASSIK-Hörerinnen und -Hörern.

Mitmachen und seine Tipps abgeben kann jeder via Telefon (089-5900-17444), dem Formular auf br-klassik.de/beethoven, per WhatsApp oder E-Mail an beethoven@br-klassik.de.

Eine Auswahl der Vorschläge wird immer in der darauffolgenden Woche am Mittwoch in der Radiosendung "Allegro" (6.05 Uhr – 9.00 Uhr), auf der Facebook-Seite von BR-KLASSIK und im Web auf br-klassik.de präsentiert.

Über Alexander Herrmann als Botschafter für Beethoven bewegt BR-KLASSIK:

Schon als Kind hatte der heutige Sternekoch und Unternehmer Alexander Herrmann eine enge Beziehung zu Klassik. Als Sohn einer Hoteliersfamilie im oberfränkischen Wirsberg hatte er während der Bayreuther Festspiele von Kindesbeinen an immer wieder regelmäßig Berührungspunkte mit klassischer Musik und ihren Stars im eigenen Hotel.

Seit einigen Jahren beschäftigt sich Herrmann auch privat intensiv mit Klassik. Und während sein Hotel anlässlich der Festspiele auf dem Grünen Hügel alljährlich zur Heimat von Künstlern und Fans wird, taucht auch Herrmanns gesamtes Hotelteam immer wieder in die Welt der Klassik ein.

Alexander Herrmann ist längst ein begeisterter Klassik-Fan geworden und wünscht sich, dass sich mehr Menschen der Faszination der Klassik öffnen. Als prominenter Projektbotschafter mit Entdeckermentalität begleitet er deshalb auch Beethoven bewegt BR-KLASSIK. Mit diesem Großprojekt würdigt der Klassiksender Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag über ein ganzes Jahr hinweg und lädt Experten und Einsteiger auf neue, auch überraschende Weise ein, den Komponisten und seine wunderbaren Werke zu entdecken. Herrmanns Leidenschaft für klassische Musik fand bereits u. a. als Gast in der Sendung "Meine Musik" ihren Platz. Mit "Wo geht’s hier zu Beethoven?" und durch weitere, später folgende Programmbestandteile ergänzt BR-KLASSIK das Angebot für Beethoven-Einsteiger.

Ab Mittwoch, 29. April 2020 immer wöchentlich im Hörfunk in "Allegro" (6.05 Uhr – 9.00 Uhr), auf br-klassik.de und auch auf Facebook.