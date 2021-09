7. November auf BR-KLASSIK Ein Tag mit Mariss Jansons

Bis zu seinem Tod 2019 hat Mariss Jansons das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 16 Jahre lang als Chefdirigent nachhaltig geprägt. Das diskografische Erbe dieser außerordentlich fruchtbaren Ära, "Mariss Jansons – The Edition", erscheint am 5. November beim Label BR-KLASSIK auf 70 Discs gebündelt. Im Radio präsentiert BR-KLASSIK am Sonntag, den 7. November, einen "Tag mit Mariss Jansons". Dabei erklingen auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen mit dem lettischen Pultstar.