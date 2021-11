BR-KLASSIK Studiokonzert mit Raphaela Gromes und Julian Riem

In der Reihe der BR-KLASSIK-Studiokonzerte 2021/22 sind am Dienstag, den 7. Dezember, die Cellistin Raphaela Gromes und ihr Klavierpartner Julian Riem zu Gast. Auf dem Programm im Studio 2 des BR-Funkhauses in München steht unter anderem Musik von David Popper, Leoš Janáček, Dorothea Hofmann und Edvard Grieg. Konzertbeginn ist um 20.00 Uhr, BR-KLASSIK überträgt live im Radio.