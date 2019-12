BR-KLASSIK – Münchner Rundfunkorchester Silvester-Gala

Zum Jahresende lädt das Münchner Rundfunkorchester in Zusammenarbeit mit MünchenMusik am Dienstag, 31. Dezember 2019 um 15.30 Uhr zu einem festlichen Silvester-Konzert in den Herkulessaal der Residenz ein. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Ivan Repušić begrüßt das Münchner Rundfunkorchester die Sopranistin Ana Durlovski sowie seinen "Artist in Residence", den Flötisten Emmanuel Pahud und präsentiert ein ebenso stimmungsvolles wie virtuoses Programm mit Höhepunkten aus Oper und Operette. BR-KLASSIK überträgt das Konzert ab 15.30 Uhr live im Radio.

Bereits zum dritten Mal präsentiert Ivan Repušić – zusammen mit seinem Münchner Rundfunkorchester – eine festliche Gala am Nachmittag des Silvestertags. Der Star-Flötist Emmanuel Pahud (Foto) brilliert in so genannten Opernparaphrasen, in denen berühmte Themen aus George Bizets Oper Carmen, Peter Tschaikowskys Eugen Onegin und der Mozart'schen Zauberflöte höchst virtuos für Soloflöte und Orchester gesetzt sind.

Die aus Mazedonien stammende Koloratur-Sopranistin Ana Durlovsky verleiht der Gala vokalen Glanz. Höhepunkte des Repertoires wie Mozarts "Der Hölle Rache" aus Die Zauberflöte und Gounods "Ah! Je veux vivre" aus Romeo et Juliette werden ebenso zu hören sein wie die so genannte Wahnsinns-Arie aus Donizettis Lucia di Lammermoor – letztere in virtuosem Duett mit dem Flötensolisten des Abends.

Orchester-Ouvertüren vervollständigen das Opernprogramm.

Durch das Konzert führt die BR-Moderatorin Anna Greiter.

Mitwirkende Emmanuel Pahud, Flöte – Artist in Residence

Ana Durlovski, Sopran

Anna Greiter, Moderation

Münchner Rundfunkorchester

Ivan Repušić, Leitung

Programm Wolfgang Amadé Mozart - Le nozze di Figaro: Ouvertüre

Wolfgang Amadé Mozart - Die Zauberflöte Fantasie (Arr.: Fobbes)

Wolfgang Amadé Mozart - Die Zauberflöte, Königin der Nacht: "Der Hölle Rache" 2. Akt

Georges Bizet - L'Arlesienne-Suite Nr. 2: "IV Farandole"

Charles Gounod - Faust: "Ah! Je veux vivre dans le reve"

Georges Bizet - Fantaisie brilliante sur Carmen (Arr.: Borne)

Piotr I. Tschaikowsky - Eugen Onegin: Polonaise, 3. Akt

Piotr I. Tschaikowsky - Lensky Aria für Flöte und Klavier, op. 38 (Arr.: Braunstein)

Gaetano Donizetti - Lucia di Lammermoor: "Il dolce suono mi colpi di sua voce"

Franz von Suppé - Pique Dame: Ouvertüre

Johann Strauß Sohn - Die Fledermaus: "Klänge der Heimat"

Konzerttermin Dienstag, 31. Dezember 2019, 15.30 Uhr im Herkulessaal der Residenz München

Live-Übertragung BR-KLASSIK überträgt das Konzert ab 15.30 Uhr live im Radio.



Parallel ist es – wie das gesamte Radioprogramm von BR-KLASSIK – hier im Internet zu hören.