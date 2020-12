In ARD-alpha und digital BR-KLASSIK: NUEJAZZ 2020 – Digital Edition

Seit 2013 hat das NUEJAZZ Festival in Nürnberg mit einer Kombination von Gastspielen internationaler Stars und Konzerten junger, Trends setzender Bands Erfolg. Im November 2020 wurde mit einem Team des BR Studio Franken ein Festivaltag mit fünf Bands in der Kulturwerkstatt auf AEG aufgezeichnet - pandemiebedingt ohne Publikum. "BR-KLASSIK: NUEJAZZ 2020 – Digital Edition", am Sonntag, 20. Dezember 2020, ab 23.40 Uhr, in ARD-alpha. Digital auf der BR KulturBühne, br-klassik.de/concert und der BR Mediathek.