Meine Musik Sternekoch Alexander Herrmann über die Kraft der Klassik

BR-KLASSIK sendet am Samstag, 1. Februar 2020 um 11.05 Uhr in der Reihe "Meine Musik eine neue Ausgabe mit Sternekoch Alexander Herrmann". Außer übers Kochen plaudern Moderator Ben Alber und Herrmann auch über die Lieblingsmusik des Starkochs und über die erstaunliche Tatsache, dass Geschmack und Gehör so eng miteinander verknüpft sind.

Schon als Kind hatte Herrmann eine enge Beziehung zu den Bayreuther Festspielen. Als Sohn einer Hoteliersfamilie im oberfränkischen Wirsberg erlebte der heutige Hotel-Chef die Festspielsaison schon immer von einer besonderen Seite. Und heute? Er weiß, was das Festspielpublikum nach einem umjubelten Opernabend auf dem Tisch erwartet und kennt die persönlichen Vorlieben der Bayreuther Stars. Herrmann gewährt spannende Einblicke in die Welt der Spitzengastronomie, erzählt, wie er zum Klassik-Fan geworden ist, und dass Kritik in der Küche genauso ins Mark treffen kann wie in der Kunst. Beim Hören seiner persönlichen Lieblingsmusik von Wagner, U2, John Williams, Schiller und Beethoven stellt Herrmann im BR-KLASSIK-Studio fest: "Die Klassik hat die Kraft, Dich als Mensch – oder besser gesagt: in Deiner Seele – zu umarmen.“

Alexander Herrmann fand erst vor wenigen Jahren zur klassischen Musik. Mittlerweile ist er ein begeisterter Fan geworden und wünscht sich, dass sich mehr Menschen der Faszination der Klassik öffnen. Als prominenter Projektbotschafter mit Entdeckermentalität begleitet er deshalb auch Beethoven bewegt BR-KLASSIK. Mit diesem Großprojekt würdigt der Klassiksender Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag über ein ganzes Jahr hinweg und lädt Experten und Einsteiger auf neue, auch überraschende Weise ein, den Komponisten und seine wunderbaren Werke zu entdecken. Unter dem Motto "Alexander entdeckt Beethoven" findet Herrmanns Leidenschaft für klassische Musik im Programm von BR-KLASSIK ihren Platz. Gemeinsam mit Klassikexperten wird er in Radio- und Onlineformaten das Wichtigste über Beethoven lernen und dabei auch das Crowd-Wissen der vielen bayerischen Klassikfans anzapfen.