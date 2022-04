6. Lange Nacht der Alten Musik ONE WORLD! – Musica Antiqua grenzenlos

Das diesjährige Thema der Langen Nacht nimmt mit einem starken Ausrufezeichen die aktuelle Weltlage in den Blick: "ONE WORLD! – Musica Antiqua grenzenlos", verbunden mit einem klaren humanistisch-musikalischen Appell: Es gibt nur eine Welt für alle Völker mit einem immerwährenden kulturellen Austausch. Dieser Austausch hat die Musik in den Jahrhunderten reich gemacht, indem sie immer wieder neue kulturelle Strömungen aufgesogen, sich verändert und mit neuen Einflüssen verbrüdert hat. Auch der Begriff "Migration" ist damit eng verbunden. Für manche ein Reizwort, das Zukunftsängste erzeugt, für andere Ausdruck eines positiven kulturellen Austauschs der Menschheit in einer globalisierten Welt – One World! Der Begriff "Migration" begleitet die Menschheit seit je und fast immer im Zusammenhang mit Krieg, Sklaverei, wirtschaftlicher Ausbeutung oder Flucht davor. Und dennoch hat Migration kulturelle Meilensteine hervorgebracht. Sie geht zugleich einher mit Neugier, führt zu bereichernden Freundschaften und brachte vielfach in der Geschichte frischen Wind in alte, erstarrte Gesellschaften.