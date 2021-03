Ein Jahr Sehnsucht Kammermusikfestival von BR-KLASSIK für die freie Musikszene

Seit einem Jahr finden Kunst, Musik und Theater fast nur noch im Netz, in Hörfunk und Fernsehen statt. Als Geste der Solidarität, aber auch um dem Publikum ein wenig Live-Konzert-Atmosphäre zu bieten, veranstaltet BR-KLASSIK von Montag, 15., bis Sonntag, 21. März 2021, eine Kammermusikwoche und holt dafür unter anderem Musiker und Musikerinnen der freien Szene ins Studio. Mit abendlichen Livekonzerten im Radio möchte die Klassikwelle unter dem Motto "Ein Jahr Sehnsucht" die Vielfalt der freien Klassikszene präsentieren und zu Spenden für Künstlerinnen und Künstler in Not aufrufen.