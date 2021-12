Jahresbilanz Der BR – eine feste Größe für die Menschen in Bayern

Der Bayerische Rundfunk ist bei den Menschen in Bayern so beliebt wie nie: Die Programme des BR im Fernsehen, im Hörfunk und im Netz erreichten 2021 jeden Tag mehr als zwei Drittel (68,1%) der Bürgerinnen und Bürger im Freistaat. Vor allem das BR Fernsehen ist mit einem Jahres-Marktanteil von 7,7 Prozent in Bayern und täglich mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bundesweit weiterhin eine feste Größe im Alltag der Menschen. Deutlich gestiegen ist das Bedürfnis des Publikums nach Information und nach Programmangeboten im Netz.

"Der Bayerische Rundfunk hat einen festen Platz im Leben der Menschen in Bayern. Das zu Ende gehende Jahr hat wieder gezeigt, wie sehr die Bürgerinnen und Bürger unsere Angebote schätzen. Wer nach verlässlicher Information in Zeiten von Fake News, nach guter Unterhaltung in Krisenzeiten und nach bayerischen Perspektiven in Zeiten globaler Veränderungen sucht, findet all das bei uns. Und das auf allen Ausspielwegen – im Fernsehen, im Hörfunk und online. Für dieses Vertrauen und diese Treue bedanke ich mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen im BR – verbunden mit dem Versprechen, diesen Weg konsequent weiterzugehen." Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks

Das BR Fernsehen: zweitliebstes TV-Programm der Bayern nach Das Erste

Im zweiten Jahr in Folge schalteten bundesweit täglich mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland das BR Fernsehen ein. In Bayern waren es 2,4 Millionen – mit 7,7 Prozent Marktanteil knüpft der Sender an das hohe Niveau der Vorjahre an. Für die Menschen in Bayern ist "ihr" BR Fernsehen das zweitliebste Fernsehprogramm (nach Das Erste).

Zuschauerstärkste Sendung war auch 2021 die "Fastnacht in Franken" mit 37,5 Prozent Marktanteil in Bayern. Bundesweit sahen am 5. Februar knapp drei Millionen Menschen die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken aus Veitshöchheim, die diesmal als Aufzeichnung und ohne Publikum stattfand. Über Allzeit-Jahresbestwerte durften sich das kritisch-satirische Magazin "quer" (15,4% MA) und die Personality-Show "Ringlstetter" (13,1% MA) freuen – beides zeigt, wie wichtig für die Menschen in Krisenzeiten Orientierung gepaart mit Unterhaltung ist.

BR24 – crossmediale Informationsmarke mit Schlagkraft

Auch im zweiten Corona-Jahr war das Nachrichtenbedürfnis der Menschen unverändert hoch. Der Bayerische Rundfunk steht für zuverlässige und schnelle Information – seit Juli unter der einheitlichen crossmedialen Informationsmarke BR24, die über die Ausspielwege BR24 Radio, BR24 Rundschau und BR24 Digital täglich jeden vierten (25,5%) bayerischen Erwachsenen erreicht. Das BR24-Format #faktenfuchs erzielte mit Erklärstücken und Faktenchecks auf br24.de mehr als 5 Millionen Visits.

Ein Schwerpunkt war auch 2021 wieder die Pandemie-Berichterstattung. Auf große Resonanz stieß das BR Thema #GemeinsamGegenCorona – Ihre Fragen zur Impfung" am 8. Dezember, das auf allen Ausspielwegen ein Millionenpublikum erreichte. Millionen Hörerinnen und Hörer auf den Radiowellen BAYERN 1 und BAYERN 3, knapp eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Sondersendung im BR Fernsehen am Abend, Tausende E-Mails, Online-Kommentare und Anrufe bei der Ärzte-Studio-Hotline zeigten eindrucksvoll das hohe Bedürfnis der Menschen nach Aufklärung.

Digitale BR-Angebote gefragt wie nie

Das digitale BR-Angebot erreichte 2021 mit 19 Prozent Tagesreichweite mehr als doppelt so viele Menschen in Bayern wie noch 2018. Insbesondere die Nachfrage nach BR-Videoinhalten, abrufbar über die BR Mediathek oder die ARD Mediathek, hat stark zugelegt: um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 140 Mio. Abrufe (bis incl. 25.12.), davon etwa die Hälfte über die ARD-Mediathek. Die BR-Koproduktionen "Faltenfrei", "Tanze Tango mit mir" und "Herren" zählten zu den erfolgreichsten auf dem Film-Sendeplatz am Mittwoch im Ersten und wurden in der ARD Mediathek überdurchschnittlich abgerufen.

Belohnt wurde auch der Mut, neue digitale Formate und Erzählweisen auszuprobieren: Ein überwältigender Erfolg war und ist in diesem Jahr die Instagram-Serie @ichbinsophiescholl gemeinsam mit dem SWR, bei der zwischenzeitlich mehr als 900.000 Follower das Leben der berühmten Widerstandskämpferin in nachempfundener Echtzeit begleiteten.

Der BR – ein starker Partner in Bayern

Heimatverbundenheit und die tiefe Verwurzelung in der Region sind Markenzeichen des Bayerischen Rundfunks – zugleich ist der BR ein verlässlicher Partner in Bayern. Dies zeigte sich etwa am großen Sternstunden-Tag am Freitag, 10. Dezember, der 11,58 Millionen Euro an Spenden für Kinder in Not einbrachte, oder mit der erfolgreichen Programmaktion "Das Brot der Bayern" des Heimatmagazins "Wir in Bayern" zusammen mit dem bayerischen Bäckerhandwerk und nicht zuletzt mit dem Programmschwerpunkt "BR Kultur 24/7 – Bühne für Bayern", der im November Kultur und Kulturschaffende in Bayern eine Woche lang in den Mittelpunkt des Programms rückte.

Hörfunk

Auch 2021 hat der Bayerische Rundfunk seine Spitzenposition auf dem bayerischen Radiomarkt behauptet. BAYERN 1 bleibt mit 3,31 Millionen Hörerinnen und Hörern täglich (27,4 % MA) das mit Abstand meistgehörte Programm Bayerns, BAYERN 3 ist mit 24,1 Prozent weiterhin das erfolgreichste Radioprogramm bei den jungen Menschen in Bayern.

Gefragt sind nach wie vor auch die Podcasts des BR: Im Trend liegen unter anderem True-Crime-Formate wie "BAYERN 3 True Crime", das mit 2,9 Mio. Abrufen (Jan.-Okt.) einer der "Bestseller" ist.

