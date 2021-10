Vor den Münchner Medientagen 2021 BR-Intendantin Wildermuth über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen

"Medientage-Gipfel" mit Katja Wildermuth am 25. Oktober live in ARD alpha

Umfangreiche BR-Berichterstattung während der gesamten Woche

Auch darüber hinaus berichtet der BR während der gesamten Woche umfangreich von dem Branchentreff, der in diesem Jahr in hybrider Form im Isarforum des Deutschen Museums stattfindet. Im BR Fernsehen etwa mit Berichten in der "BR24 Rundschau", im Hörfunk unter anderem täglich im Inforadio BR24. Auf Bayern 2 ist am Eröffnungstag in der "radioWelt" am Abend (ab 17.05 Uhr) ein Beitrag über den "Medientage-Gipfel" zu hören, und am Sonntag, 30.10., geht es in der Sendung "Bayern2 am Vormittag" um die Frage "Wie sichern wir Pressefreiheit und Vertrauen?". Aktuelle Informationen sowie alle "radioWelt"-Berichte zu den Medientagen gibt es als Podcast unter bayern2.de und in der BR Radio App.