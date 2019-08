"Zsammg'spuit" bekommt Verstärkung von BR-Heimat Geballte Volksmusik-Kompetenz auf allen BR-Kanälen

Geballte Volksmusik-Kompetenz im Hörfunk, im Fernsehen – und künftig auch online: Parallel zur Sendung geht auch der neue YouTube-Kanal "BR Heimat" an den Start.

In der Mitte von Bayern liegt das weltweit größte zusammenhängende Hopfen-Anbaugebiet, die Holledau. Zu Ehren des "grünen Goldes" werden im gesamten Anbaugebiet, das sich in Teilen über die Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern erstreckt, Hopfenfeste gefeiert. Auf diesen hört man die besonderen Lieder, Gstanzl und Zwiefachen aus der Gegend. In der nördlichen Holledau findet alljährlich das Bürgerfest in Siegenburg statt. Nach dem Festzug wird auf dem Marktplatz die alljährliche Hopfenzupfermeisterschaft ausgetragen. Und oberhalb des Marktplatzes liegt das Siegenburger Bräustüberl. Hier sind die Moderatorin Susanne Wiesner und der Experte Stefan Frühbeis mit Musikanten zu Gast, die vieles vom Hopfen und ihrer Heimat erzählen können.

Aus der südlichen Holledau stammt die wohl bekannteste Volksmusikgruppe der Gegend, die Dellnhauser Musikanten. Der Kopf der Gruppe, Michael Eberwein, veranstaltet alle zwei Jahre das beliebte Volksmusikfest in Au in der Hallertau. Dort wird in nahezu allen Gaststätten musiziert und gesungen.

In der Sendung wirken u. a. mit: die Dellnhauser Musikanten, de junga Oidboarischen, die Auer Geigenmusi, die Familienmusik Servi, die Kapelle Biffescheißer, die Wolnzacher Tanzlmusi, die Zwiggl Musi, die Höllentaler Blasmusik und die Grenzstoarucka.

Ein YouTube-Kanal für die Volksmusik und eine Rubrik in der BR Mediathek

Auf dem Kanal BR Heimat – Die beste Volksmusik sollen nach und nach ausgewählte Clips aus verschiedenen Volksmusik-Sendungen (u. a. "Wirtshausmusikanten", "Musikantentreffen", "Musi & Gsang im Wirtshaus", "Brettl-Spitzen", "Mit Blasmusik durch Bayern" und "BR Heimat – Zsammg´spuit") zu sehen sein – passgenau zugeschnitten auf die Interessen der Volksmusik-Liebhaber im Netz. Und auch in der BR Mediathek gibt es jetzt ein eigenes Angebot für Volksmusik-Fans unter br.de/mediathek/rubriken/themenseite-volksmusik-100