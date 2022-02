Internationales Filmprojekt: Doku über den Eisernen Vorhang Vergessene Grenze

Die Flucht in den Westen war für viele Menschen in der Tschechoslowakei der letzte Ausweg. Doch die Grenzanlagen, die die damalige Tschechoslowakei von den westlichen Ländern abtrennen, waren teilweise zwölf Kilometer breit, mit Selbstschussanlagen, Hochspannungszäunen, attackierenden Hunden und Stacheldrahtrollen versehen. Die Fluchtmittel waren vielfältig: mit Hilfe eines Schleusers über die grüne Grenze, mit der Waffe in der Hand vorbei an Grenzposten, mit einer selbstgebauten Seilrutsche über das Starkstromkabel oder in einem Tunnel unter der Grenze hindurch.