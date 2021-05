Vom BR für funk Neue Reporterin bei "Die Frage": Lisa-Sophie Scheurell

In ihrem ersten gemeinsamen Beitrag übernachten Lisa-Sophie und Frank alleine an verschiedenen Orten im Wald. Sie wollen herausfinden, was die Angst mit ihnen macht und wie sie sich anfühlt, wenn sie sich ganz auf sie einlassen. Ob sie am Ende sogar Spaß dabei haben oder ob sie sogar an ihre Grenzen stoßen? Eins steht fest: Die beiden machen sehr unterschiedliche Erfahrungen.