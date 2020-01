BR Filmhighlights 2020 BR präsentiert Filmhöhepunkte 2020

"Wir unterhalten und verbinden mit unseren Geschichten die Menschen und erzählen nicht nur von Hochglanz-Lebenswelten, sondern von der Gesellschaft in all ihrer Vielfalt und mit allen – auch regionalen – Besonderheiten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine der wichtigsten Errungenschaften unserer Demokratie und gerade in der heutigen Zeit mit ihren digitalen Filterblasen und lauter werdenden extremen Strömungen unverzichtbar für den Zusammenhalt unserer pluralistischen Gesellschaft. Durch unser Programmangebot für alle und jeden leisten wir auch im Bereich Spiel-Film-Serie unseren Beitrag dazu."