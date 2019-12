75 Jahre Kriegsende Themenschwerpunkt "Bombenkrieg in Bayern"

Zwei Drittel der Weltkriegsbomben auf Deutschland fielen von Ende 1944 bis April 1945 – besonders viele in Bayern. Die Zerstörungen der historischen Innenstädte von Nürnberg, München und Würzburg vor 75 Jahren stehen im Zentrum des Themenschwerpunkts "Bombenkrieg in Bayern" am Dienstag, 7. Januar 2020, ab 22.00 Uhr, im BR Fernsehen. Drei Dokumentationen, darunter die Neuproduktion "Bombenkrieg: Nürnbergs Untergang", und ein ebenfalls neu produziertes Gespräch schildern auch das Schicksal der Zivilbevölkerung und die Auswirkungen der Luftangriffe auf den Kriegsverlauf.