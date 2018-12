18. bis 20. Dezember 2018 Über acht Stunden Ski Weltcup live im BR Fernsehen

Zum Auftakt des großen Live-Pakets steht in Südtirol eine spannende Premiere auf dem Programm: Wenige Tage nach der Herren-Abfahrt in Gröden gehen am Dienstag, 18. Dezember 2018, erstmals die Damen dort auf der berüchtigten Saslong-Piste an den Start. Gute Aussichten hat dabei die Starnbergerin Kira Weidle, die Ende November als Dritte in Lake Louise ihre erste Weltcup-Podestplatzierung einfahren konnte.

Auch die anderen bayerischen Ski-Asse gehen chancenreich in ihre jeweiligen Rennen: Super G-Spezialistin Viktoria Rebensburg kann in diesem Winter ebenfalls schon einen dritten Platz vorweisen, Stefan Luitz glückte Anfang Dezember in Beaver Creek im Riesenslalom sogar sein erster Weltcup-Sieg. Gespannt sein darf man auch auf den Auftritt von Top-Star Felix Neureuther, der sich nach seinem Comeback am vergangenen Wochenende zuletzt eine Trainingspause genommen hat.

Das BR Fernsehen überträgt alle vier Rennen in „Blickpunkt Sport“ live. Der Kommentator ist jeweils Bernd Schmelzer, moderieren wird Markus Othmer. Die Interviews führt Tobias Barnerssoi.