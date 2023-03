nachtlinie Ausnahmepianist Igor Levit im Gespräch

Im Alter von acht Jahren kam Igor Levit als jüdischer Kontingentflüchtling aus Russland mit seiner Familie nach Deutschland. Mittlerweile gibt der Starpianist etwa 100 Konzerte pro Jahr, dazu kommen etwa ebenso viele Reisetage. Als im Frühjahr 2020 plötzlich Corona alles stilllegte, war auch für den Pianisten und Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover erst einmal Schluss. Die Zeit des Lockdowns erlebte Levit als Zeit der Transformation, wie er im Interview mit Andreas Bönte erzählt. Doch statt sich in den Stillstand zu begeben, brachte er den Klang von Beethoven, Schubert oder Busoni per Streaming in die Wohnzimmer der Menschen, mit "Hauskonzerten" – so auch der Titel seines Buches. Neue Wege ging Igor Levit auch mit seinem äußerst erfolgreichen Klavierpodcast, den er gemeinsam mit Anselm Cybinski für den BR entwickelte.