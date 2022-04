nachtlinie extra Zu Besuch im Sudetendeutschen Museum

Das 2020 eröffnete Sudetendeutsche Museum in München präsentiert die Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Bevölkerung in den historischen böhmischen Ländern in der heutigen Tschechischen Republik. In der "nachtlinie extra“ geben die Kunsthistorikerin und Kuratorin Eva Haupt und Andreas Bönte bei einem Rundgang Einblick in die Dauerausstellung, die einen Bogen über 1.100 Jahre Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte der Sudetendeutschen spannt: am Dienstag, 12. April 2022, um 23.30 Uhr im BR Fernsehen.