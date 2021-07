nachtlinie Konrad O. Bernheimer: Von der Kunst

Als Spross einer traditionsreichen Dynastie von Kunst- und Antiquitätenhändlern schien sein Weg vorbestimmt. Konrad O. Bernheimer gilt als einer der erfolgreichsten Kunsthändler und besten Kenner Alter Meister weltweit. Im Schreiben hat er eine neue Leidenschaft entdeckt. Nach zwei Sachbüchern veröffentlichte er 2020 seinen ersten Krimi und arbeitet bereits an einem zweiten. Bei Andreas Bönte in der ʺnachtlinieʺ gibt er Einblicke in den spannenden Alltag eines international tätigen Kunsthändlers und das wechselhafte Schicksal seiner Familie und verrät, was ihn am Krimischreiben fasziniert.