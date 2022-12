Ein Zeichen gegen Rassismus und Hass "nachtlinie" - 30 Jahre Lichterkette e. V.

Die Bilder gingen um die Welt und erregten weit über Deutschland hinaus Aufmerksamkeit: Am 6. Dezember 1992 säumten rund 400.000 Menschen – viermal so viele wie erwartet – die Straßen der Münchner Innenstadt und protestierten mit Kerzen in den Händen gegen Rassismus und Hass. Auch viele Prominente beteiligten sich an der bis dahin größten Demonstration in München nach dem Krieg. Die Idee dazu hatten der Journalist Giovanni di Lorenzo, die Filmproduzenten Christoph Fisser und Gil Bachrach und die Werbeagentin Chris Häberlein. In nur sechs Wochen mobilisierten sie Hunderte von Helferinnen und Helfern.