Bayern erleben – Speisen wie der Kini Einblicke in die kulinarische Welt des ʺMärchenkönigsʺ

In der zweiteiligen Dokumentation ʺSpeisen wie der Kiniʺ aus der Reihe ʺBayern erlebenʺ taucht die Schauspielerin und Kabarettistin Angela Ascher ein in die kulinarische Welt des ʺMärchenkönigsʺ und präsentiert spannende Geschichten rund um zwei historische Menüs, die sich Ludwig II. 1864 auf Schloss Hohenschwangau und 1885 auf dem Fernstein in Tirol servieren ließ – am Montag, 6. und 13. Juni 2022, jeweils um 21.00 Uhr im BR Fernsehen. Beide Sendungen sind ab Freitag, 3. Juni 2022, vorab in der BR Mediathek zu sehen und zwölf Monate abrufbar.

Um keinen anderen bayerischen Monarchen ranken sich so viele Mythen wie um König Ludwig II. von Bayern. Angela Ascher geht den interessantesten Anekdoten rund um die kulinarischen Extravaganzen des ʺMärchenkönigsʺ auf den Grund. Dafür besucht sie Fachleute, reist an Originalschauplätze und lässt historische Quellen wie zum Beispiel die Memoiren des ehemaligen königlichen Küchenjungen und späteren Hofkochs Theodor Hierneis sprechen. Gemeinsam mit Robert Burgmeier, dem Küchenchef der Britischen Botschaft in Berlin, der schon für die Queen gekocht hat, bereitet sie schließlich drei Gänge der beiden historisch überlieferten Menüs zu und erlebt hautnah, wie es in der Schlossküche zugegangen sein muss, wenn der anspruchsvolle Monarch nach seinen Mahlzeiten verlangte. Zum krönenden Abschluss servieren Angela Ascher und Robert Burgmeier die Luxus-Menüs und dürfen – gemeinsam mit ihren Gästen – schließlich selber ʺspeisen wie der Kiniʺ.

In der ersten Folge am 6. Juni um 21.00 Uhr geht es um ein Zehn-Gänge-Menü, das am 28. August 1864 auf Schloss Hohenschwangau zu Ehren des preußischen Königs Wilhelm I. serviert wurde. Die Speisekarte ist bis heute erhalten. Auf Schloss Hohenschwangau inspiziert Angela Ascher die Originalschauplätze dieses historischen Diners und fördert dabei intime Einblicke in das Leben des Monarchen zutage. Auf Schloss Linderhof entdeckt sie zahlreiche technische Finessen, die eigens dafür installiert wurden, dass der menschenscheue König ungestört speisen und verweilen konnte. Eindrucksvolle Details zur Pracht auf den königlichen Tafeln sind im Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau zu finden: Hier bewundert Angela Ascher das Königsservice Ludwigs II. sowie das Prunkstück des Museums: einen feuervergoldeten Tafelaufsatz, der bei Festbanketten zum Einsatz kam.