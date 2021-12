Bayern erleben Die Allgäuer Hochalpen im Lauf der Jahreszeiten

In drei Folgen begleitet die Sendereihe den Lauf der Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst im Rappenalptal und gibt Einblicke in die besonderen Lebenswelten in den Allgäuer Hochalpen von Mai bis Oktober: jeweils montags um 21.00 Uhr, am 27. Dezember 2021, 3. und 10. Januar 2022, in der Reihe "Bayern erleben" im BR Fernsehen. Eine vierte Folge über den Winter ist in Planung.