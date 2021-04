Bayern erleben Hinter den Kulissen von Füssen

Zwischen Bergen, Lech und Forggensee treffen sich in Füssen die Romantische Straße und die Via Claudia Augusta. In der zweitgrößten Stadt des Ostallgäus begegnet die Schauspielerin Corinna Binzer Menschen, die Altes erhalten, Neues etablieren und die Stadt interessanter machen – vom Künstler, der aus Heidelberg hierhergezogen ist, über Instrumentenbauer, die noch heute den Lautenbau beherrschen bis hin zum Käser, in dessen Sennerei das Kaasen von Anfang bis Ende mit noch viel echter Handarbeit verbunden ist.