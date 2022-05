"nachtlinie extra" und weitere TV-Sendungen Zum Jubiläum "500 Jahre Fuggerei Augsburg"

Die "nachtlinie extra" ist zu Besuch in der Augsburger Fuggerei. Die Siedlung mit ihren 62 ockerfarbenen malerischen Häuschen und 142 Wohnungen wurde im Jahr 1521 vom reichen Augsburger Kaufmann Jakob Fugger gegründet. Noch immer dürfen in der Fuggerei rund 150 bedürftige Augsburger Bürgerinnen und Bürger katholischen Glaubens für eine symbolische Jahreskaltmiete von 88 Cent leben. Eine der Bedingungen: Dreimal täglich soll für die Stiftungsfamilie gebetet werden.

Moderator Andreas Bönte spricht mit Alexander Graf Fugger von Babenhausen, dem Vorsitzenden des Fuggerschen Familienseniorats, über die älteste Sozialsiedlung der Welt und ihre Zukunft. Zum 500-jährigen Jubiläum wurde eine Formel, der "Fuggerei-Code", abgeleitet, die als DNA für Sozialsiedlungen dienen kann: "Dieser Ort ist ein kuratierter Lebensraum für die Ewigkeit. Für eine minimale spirituelle und monetäre Gegenleistung ermächtigt die Stiftung Bedürftige in der Region, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen." Der Fuggerei-Code fasst so die besonderen Eigenschaften der Siedlung zusammen und ist zugleich eine Anleitung, wie Fuggereien der Zukunft – auch in anderen Ländern und Kulturen – entstehen können. Im "Fuggerei NEXT500 Pavillon" auf dem Augsburger Rathausplatz werden bereits gestartete Projekte in einer Ausstellung präsentiert.