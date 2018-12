BR-Chor für Grammy nominiert "Best Choral Performance"

"Es ist eine sensationelle Nachricht, dass sich der Chor des Bayerischen Rundfunks nach der Nominierung für den Grammy 2016 nun erneut in der Auswahl aus Tausenden Einreichungen in die Nominierungsliste "Best Choral Performance" durchgesetzt hat!



Nach Beethovens Missa solemnis ist nun russisches Repertoire nominiert mit Rachmaninovs "Glocken" unter der Leitung unseres Chefdirigenten Mariss Jansons, dem wir – ebenso wie unserem damaligen Chor-Leiter Peter Dijkstra - sehr herzlich gratulieren. Dies ist eine erneute Bestätigung, dass der Chor des BR breitest aufgestellt ist, in verschiedenen Stilen und Epochen auf Weltniveau musiziert und international ein herausragender Botschafter für den BR ist.



Dies gilt auch für unseren musikalischen Partner, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ich zitiere eine große Schweizer Zeitung: Chor und Symphonieorchester des BR im Doppelpack sind unschlagbar! Ich drücke unserem Chefdirigenten Mariss Jansons und meinem Chor fest die Daumen, dass sie den Grammy auch nach München holen!"