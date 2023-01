Chor des BR Vom Salon zum Broadway

"Mein kleiner grüner Kaktus", "My funny Valentine": Ohne das neue Medium Radio hätte sich die Unterhaltungsmusik des frühen 20. Jahrhunderts nicht so breit entwickeln können, gäbe es nicht die Evergreens, die jeder auf der Straße mitpfeifen konnte. Melodien, geliebt, nachgesungen, nachempfunden, finden sich indes auch in der intimen und gesanglichen Salonkunst. Beides bietet der Chor des Bayerischen Rundfunks am Samstag, 21. Januar, um 20.00 Uhr im Münchner Herkulessaal, begleitet am Klavier von Max Hanft und Gerold Huber. Die Leitung hat Peter Dijkstra.