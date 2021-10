Nachfolger von Howard Arman Peter Dijkstra wird neuer Künstlerischer Leiter beim Chor des BR

"'Man trifft sich immer zweimal im Leben', sagt ein Sprichwort. Nach spannenden elf Jahren vertrauensvoller Zusammenarbeit von 2005 bis 2016 treffen wir erneut zusammen, die Geschicke des wunderbaren Chores des BR in die Zukunft zu lenken. Möge die neue Ära Peter Dijkstra Bewährtes wieder aufgreifen und zugleich neue Impulse in einer sich stetig verändernden Klassik- und Medienwelt setzen.

Howard Arman hat über sechs Spielzeiten das Publikum immer wieder aufs Neue begeistert – als Dirigent, Komponist, Arrangeur und Pianist wie auch als kenntnisreicher und charmanter Moderator eines ebenso abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Programms. Das wird ihm auch in Zukunft als Gastdirigent wieder gelingen – unsere Einladung steht!"