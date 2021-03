BR-KLASSIK / Chor des BR Die großen Bach-Passionen für die Karwoche

Der Besuch eines Passionskonzerts in der Karwoche gehört für viele Menschen zu den jährlichen Ritualen rund um das Osterfest. Auch wenn die Atmosphäre eines Livekonzerts kaum zu ersetzen ist, versucht der Bayerische Rundfunk, diese Lücke zu schließen. Das BR-Fernsehen zeigt am 30. März um 0.05 Uhr (Nacht zum Mittwoch) Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion mit dem Chor des BR; am Karfreitag, den 2. April, folgt in BR-KLASSIK (13.05 Uhr) und in ARD-alpha (21.30 Uhr) die Johannespassion. Beide in Koproduktion mit arte entstandenen Konzertfilme stehen bereits in der BR Mediathek zur Verfügung.