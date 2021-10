1. Chorabonnementkonzert / Deutsche Erstaufführung Chor des BR eröffnet Saison mit "72 Angels"

Erstmals seit 7. März 2020 kann der BR-Chor wieder Abonnement-Publikum empfangen. Auf dem Programm steht am 23. Oktober um 20 Uhr im Prinzregententheater Lera Auerbachs Komposition "72 Angels. In splendore lucis" für Chor und Saxophonquartett, die nach Aufführungen in Schweden und den Niederlanden erstmals in Deutschland zu hören ist. Am Pult steht der frühere Künstlerische Leiter des BR-Chors Peter Dijkstra, der 2016 auch die Uraufführung in Amsterdam dirigiert hat. Die Klangfarben der Stimmen gehen eine reizvolle Mischung mit dem Klang des Saxophons ein, BR-KLASSIK überträgt live im Radio.