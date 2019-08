50 Jahre Woodstock BR blickt auf den Höhepunkt der Hippie-Bewegung

Bayern 2, Dienstag, 13. August 2019, 9.05 Uhr

radioWissen: Woodstock – Der rebellische Sound der Utopie

Von Markus Vanhoefer

Bis heute steht der Name "Woodstock" weltweit für das Lebensgefühl der Flower-Power Generation, für die großen gesellschaftlichen Umbrüche eines Jahrzehnts der Bürgerrechtsbewegung und Jugendproteste. Zurecht? Was geschah in Woodstock auf und abseits der Bühne? Das Feature gibt Aufschluss über die Hintergründe und Auswirkungen des legendärsten Musik-Festivals der Rock-Geschichte. BR Podcast: Nach Ausstrahlung für fünf Jahre



Bayern 2-Schwerpunkt "Woodstock"

am Donnerstag, 15. August 2019 (Mariä Himmelfahrt) in folgenden Sendungen:



8.30 Uhr: Bayern 2-Playlist

Musiksendung mit Woodstock-Musik



9.05 Uhr: Bayern 2 – Das Feiertagsmagazin



11.05 Uhr: Bayern 2 am Feiertag

Das Woodstock-Phänomen. Eine Generation im Aufbruch und ihre Enkel heute. Aktualisiertes Feature von Judith Schnaubelt, 2009/2019



12.05 Uhr: Zeit für Bayern

Feiertags-Feuilleton zur Festivalkultur

BR Podcast: Nach Ausstrahlung für mind. ein Jahr



13.30 Uhr: Bayern 2-Heimatsound



15.05 Uhr: radioMitschnitt

Höhepunkte vom Woodstock-Festival 1969



16.05 Uhr: Eins zu Eins. Der Talk

Stefan Parrisius im Gespräch mit Carl Carlton, Gitarrist (WH von 2014)

Geboren in einem kleinen Bauernhof in Nordfriesland, zog Carl Carlton als junger Musiker nach Woodstock. Er spielte mit den Großen des Rock und Pop: Eric Burdon, Willy DeVille, den Simple Minds, Manfred Mann, Peter Maffay, Udo Lindenberg.

BR Podcast: Nach Ausstrahlung für ein Jahr



19.05 Uhr Zündfunk extra

Woodstock – 50 Years After. Höhepunkt und Ende der Hippie-Bewegung

Mit Roderich Fabian

Zweistündiges Zündfunk extra rund um den 50. Geburtstag des legendären Woodstock-Festivals mit einem Feature und jeder Menge Woodstock-Musik: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sly and the Family Stone und natürlich das unvergessene "Freedom" von Richie Havens. Gemischt wird es mit Interviews von Stars wie Canned Heat und Carlos Santana sowie Zeitzeugen und den Machern des Festivals.