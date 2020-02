Münchner Sicherheitskonferenz BR berichtet umfassend

B5 aktuell:

Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks berichtet mit Interviews, Hintergrund-Beiträgen oder "Themen des Tages" fortlaufend über Verlauf und Ergebnisse der Sicherheitskonferenz. Zusätzlich ist die Sicherheitspolitik am 16. Februar Thema des Hörertalks "Sonntags um 11" auf B5 aktuell.“



Bayern 2:

Die Sicherheitskonferenz ist am Freitag, 14. Februar Thema in der "radioWelt am Morgen". (ab 6.00 Uhr). Am Samstag, 15. Februar läuft in "Bayern 2 am Samstagvormittag" der Beitrag "Wo sind sie geblieben? Die Friedensbewegung und die SIKO in München" (9.05 Uhr). Am Tag darauf plant "Bayern 2 am Sonntagvormittag einen Schwerpunkt zur Sicherheitskonferenz (9.05 Uhr).



Online auf BR24.de:

BR24 bietet online laufend aktuelle Artikel und Analysen der außenpolitischen Experten. Livestreams übertragen an allen drei Tagen Reden und Diskussionen. Auch auf den Social Media-Auftritten informiert BR24 mit wichtigen Nachrichten, Experten-Interviews und Hintergründen.