Hervorragende Quote für "Derblecken digital" Fastenrede am Nockherberg begeistert das Publikum

Fastenredner Maximilian Schafroth las den Politikerinnen und Politikern auf dem Nockherberg die Leviten – und diese waren per Bildschirm live dabei. 1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit, davon 1,3 Millionen in Bayern, sahen am Freitagabend "Auf dem Nockherberg 2021" im BR Fernsehen. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 27,6 Prozent in Bayern, damit ist der "Nockherberg" nach "Fastnacht in Franken" die erfolgreichste Sendung im BR Fernsehen 2021.