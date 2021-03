Bayerischer Rundfunk / DER SPIEGEL Webprojekt "Die Boss-Maschine": KI in der Arbeitswelt

Die harten Fakten am Anfang: Rund drei Viertel der deutschen Unternehmen nutzen Algorithmen zum Vorsortieren von Bewerberinnen und Bewerbern. So genannte CV-Parser scannen Bewerbungen auf Schlüsselqualifikationen und gleichen sie mit der Stellenanzeige ab. Noch sind viele dieser Softwareprogramme nicht ausgereift, sodass eine hervorragend qualifizierte Person beispielsweise wegen eines falsch formatierten Lebenslaufs aussortiert werden kann. Wie schreibt man also eine Bewerbung, die von einem Bewerbermanagement-Programm ganz oben gerankt wird? Und warum hat eine Amazon-KI plötzlich alle Frauen aussortiert?

In verschiedenen Web-Storys auf SPIEGEL.de, die in Auszügen auch auf BR24 erscheinen, wird jeweils ein KI-Tool vorgestellt, das bei der Jobvermittlung zum Einsatz kommt. Das Besondere: Viele der vorgestellten Anwendungen können die Leserinnen und Leser direkt ausprobieren und so spielerisch verstehen, wie KI funktioniert und was sie für ihr Leben bedeuten könnte. In der am kommenden Wochenende erscheinenden Ausgabe des SPIEGEL wird in einer Geschichte der Frage nachgegangen, inwiefern Künstliche Intelligenz Diskriminierung bei der Jobsuche verhindern oder umgekehrt sogar verschlimmern kann.