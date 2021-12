Symphonieorchester des BR Herbert Blomstedt dirigiert Beethovens "Eroica" und Klavierkonzert von Stenhammar

Ludwig van Beethoven komponierte seine 3. Sinfonie in Es-Dur in den Jahren 1802 bis 1803. Das damals wie heute als revolutionär geltende Werk mit dem Beinamen "Eroica" zählt zu den beliebtesten und meistgespielten Orchesterwerken des Komponisten. Auf die Frage des Dichters Christoph Kuffner, welche seiner Symphonien Beethoven selbst für die bedeutendste hielte, nannte Beethoven die "Eroica".

Wie für viele andere gehörte Beethoven auch für Wilhelm Stenhammar zu den großen musikalischen Idolen. In den Jahren 1904 bis 1907, also knapp 100 Jahre nach Beethovens "Eroica", entstand Stenhammars Zweites Klavierkonzert, ein großes spätromantisches Opus voller schwelgerischer Melodien, zupackender Dramatik und Intensität. In Herbert Blomstedt hat der schwedische Komponist, Pianist und Dirigent (1871–1927) einen großen Fürsprecher und Förderer.