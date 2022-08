Blickpunkt Sport Esther Sedlaczek verstärkt das Moderationsteam

Bayerisches Sportgeschehen auch jenseits des Fußball

Seit über 40 Jahren gibt es den TV-Klassiker, zum Konzept zählt natürlich auch die breite Berichterstattung über das facettenreiche bayerische Sportgeschehen über den Fußball hinaus: von Basketball und Handball über Eishockey bis hin zu Biathlon bis Ski alpin. In der kalten Jahreszeit gilt das "Blickpunkt"- Studio dabei auch als „Wohnzimmer der bayerischen Wintersportler“. Auch in der Auftaktsendung am 7. August ist Vielfalt Trumpf: unter anderem mit ausführlichen Reportagen und interessanten Gästen zu den European Championships, die vom 11. bis 21. August in München stattfinden.

Neuzugang Esther Sedlaczek moderiert erstmals am 11. September

Über eine prominente Verstärkung freut sich der BR im Moderationsteam: Neben Julia Scharf und Markus Othmer wird künftig auch Esther Sedlaczek (Foto) immer wieder "Blickpunkt Sport" präsentieren – zusätzlich zu ihren Auftritten in der ARD-"Sportschau". Die 36-Jährige, die ihre Karriere 2011 beim Bezahlsender Sky begann, ist seit 2021 in Diensten der ARD und moderiert regelmäßig die "Sportschau", Fußball-Liveübertragungen und demnächst auch den "Quizduell-Olymp" im Ersten. Nächste Aufgabe: Die European Championships in München von 11. bis 21. August 2022, bei denen neun olympische Sportarten parallel ihre Europameisterschaften austragen. Hier wird Esther Sedlaczek in der Anchorfunktion die langen Livestrecken im Ersten (unter BR-Federführung) präsentieren. Ihre Premiere beim "Blickpunkt Sport" feiert die gebürtige Berlinerin, die seit vielen Jahren in München lebt, am 11. September 2022.