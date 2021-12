Rundfunkrat Björn Wilhelm wird neuer BR-Programmdirektor Kultur

Der BR-Rundfunkrat hat Björn Wilhelm (46) zum neuen Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks berufen. Er tritt das Amt im März 2022 an, der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Befassung im Rundfunkrat fand in einer digitalen Schaltkonferenz am 16. Dezember 2021 statt und wurde in einem nun abgeschlossenen schriftlichen Verfahren bestätigt.