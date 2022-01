BR Fernsehen Programmänderung zum Tode von Herbert Achternbusch

Zum Inhalt von "Bierkampf"

Held der Geschichte(n) in "Bierkampf" ist Herbert (Herbert Achternbusch), ein bekennender Trinker, der auf der Suche nach sich selbst in eine geklaute Polizeiuniform schlüpft, um ein neues Leben zu beginnen. Er will etwas darstellen, bedeutend sein. Um sich seines Amtes zu vergewissern – das da heißt Ordnung schaffen und Zuwiderhandlungen ahnden –, braucht er die Bevölkerung. Und die findet er geballt auf dem Oktoberfest. Er mischt sich unter die Menge. Und so unsicher er selbst ist, so sicher lassen ihn die Leute gelten. Wer hätte nicht Respekt vor einer Uniform? Nur derjenige nicht, der jetzt, seiner Uniform beraubt, Schweinswürstel auf dem Oktoberfest verkauft. Aber wer glaubt ihm, dem Uniformlosen? Im Lauf des Abends wird Herbert so betrunken, dass er meint, ein echter Polizist zu sein. Seine Frau (Annamirl Bierbichler) ist auf der Suche nach ihm und führt Gespräche mit merkwürdigen Oktoberfestbesuchern.