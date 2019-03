Neues Unterhaltungs-Format Drehstart für "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger"

Ein Österreicher und ein Bayer machen sich auf die Reise zu verschiedenen Orten diesseits und jenseits der Grenze des Freistaats. Für das neue Factual-Entertainment-Format "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" schickt der BR die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf Entdeckungstour. Am gestrigen Montag, 25. März, haben die Dreharbeiten begonnen, vier Folgen zeigt das BR Fernsehen ab Montag, 1. Juli, 20.15 Uhr wöchentlich. Ein Presse- und Fototermin am Set findet am Dienstag, 2. April, in Bad Tölz statt.