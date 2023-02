Dreharbeiten beendet Bezzel & Schwarz in der Manege und im Museum

Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt u. a. aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour. Wie schon in den vergangenen Jahren sind sie wieder im gemeinsamen Wohnmobil unterwegs. Dieses Mal haben sich die beiden zwei besondere Orte mit besonderen Menschen ausgesucht. Zum einen die faszinierende und mitunter harte Zirkuswelt, zum anderen den Kosmos eines der größten Museen weltweit.

In Aichach bei Augsburg tauchen die beiden drei Tage lang in den Alltag eines kleinen Familienzirkus ein. Sie lernen, wie das Leben der Artisten-Familie aussieht, und dürfen sich selbst in der Zirkusmanege als Artisten ausprobieren.

In München schauen Simon und Sebastian hinter die Kulissen des Deutschen Museums. Mit Schutzbrille sind sie unter anderem bei Chemie-Experimenten dabei, versuchen einen Safe im Museum zu knacken und lernen in der Bildhauerinnen-Werkstatt etwas über die Kunst des Diorama-Baus.

Ihre Schwerpunkte liegen in diesen beiden Folgen unter anderem auf den Themen "Faszination Wissenschaft" und "gesellschaftliches Miteinander". Dabei erfahren die beiden nicht nur Überraschendes und Erstaunliches über ihr Gegenüber, sondern lernen auch viel über sich selbst und ihre Freundschaft – schließlich stellt sie die Reise auf engstem Raum vor die eine oder andere Herausforderung.