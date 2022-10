Dreiteilige Doku-Serie beta stories: Schöne neue Kryptowelt

Für Krypto-Fans ist die Sache klar: Bitcoin und andere Kryptowährungen werden das Finanzsystem revolutionieren. In einer dreiteiligen Doku-Serie geht das BR-Wissenschaftsformat ʺbeta storiesʺ dem Hype um Kryptowährungen und der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie auf den Grund: in einem Township in Südafrika, im ʺCrypto-Valleyʺ im Schweizerischen Zug und in Berliner Kunstgalerien. Alle drei Folgen ʺbeta stories: Schöne neue Kryptoweltʺ sind ab dem 25. Oktober 2022 in der ARD Mediathek zu sehen.