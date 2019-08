Bergauf-Bergab Bergsteiger-Klassiker feiert 40. Geburtstag

Am 23. September 1975 war es soweit: Im Bayerischen Fernsehen stand die erste Ausgabe von "Bergauf-Bergab" auf dem Programm. Mit einer kleinen List war es dem Sportredakteur Hermann Magerer zuvor gelungen, seine Idee einer Bergsteigersendung im Fernsehen bei den Programmverantwortlichen durchzusetzen. Seitdem gehört „Bergauf-Bergab“ genauso fest zum Programm-Inventar des BR wie das "Rucksackradio" im Hörfunk.

In der Themenmischung von Hermann Magerer und, seit 1998, seinem Nachfolger Michael Pause steht die Leidenschaft für das aktive und respektvolle Erleben der Natur an erster Stelle. Die Beiträge zeigen auch, wie sich der Alpinismus in vier Jahrzehnten verändert hat – in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, im Entstehen neuer Disziplinen wie Mountainbiking, Canyoning, Gleitschirmfliegen und Eisklettern, auch in der Frage der Kommerzialisierung. Wenn auch der anspruchsvolle und extremere Alpinismus nicht fehlt, so begegnen die Zuschauer in "Bergauf-Bergab" keinen Heroen und Übermenschen, sondern oft genug ihresgleichen: Otto-Normalbergsteiger kann seine eigenen Bergerlebnisse wiedererkennen. "Wir wollen Sehnsüchte bei den Jüngeren wecken", sagt Michael Pause, "und Erinnerungen bei den Älteren. Wir bringen keine konkreten Tourentipps, sondern Anregungen."

Kondition und Ausdauer sind Grundvoraussetzungen für das Team der Sendung, ebenso wichtig ist die Glaubwürdigkeit: Die Autorinnen und Autoren sowie die Kamerateams sind aktive Kletterer, Bergsteiger und Wintersportler – Experten für alle Themen aus den Alpen und den Bergen der Welt.



Zum Jubiläum präsentiert Michael Pause in der Sendung vom 20. September 2015, 21.15 Uhr, einen interessanten und unterhaltsamen Rückblick auf 40 Jahre "Bergauf-Bergab".



Bei Interesse stehen der Moderator ebenso wie sein Vorgänger und "Bergauf-Bergab"-Erfinder Hermann Magerer für Interviews zur Verfügung.