Alle neun Symphonien Beethoven-Zyklus mit Mariss Jansons und dem BRSO

Dieser Zyklus war für Mariss Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks etwas ganz Besonderes, denn sie nahmen ihn 2013 mit auf Tournee nach Asien. In der legendären Suntory Hall in Tokio, für viele Musikerinnen und Musiker der beste Konzertsaal der Welt, dirigierte Jansons seinen – nach eigener Aussage – einzigen kompletten Zyklus der Beethoven-Symphonien. Das traditionell enorm klassikbegeisterte Publikum in Japan und die Kritiken feierten den vor einem Jahr verstorbenen Chefdirigenten und "sein" Symphonieorchester des BR euphorisch. Klassikfreundinnen und

-freunde können sich vom 13. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 jeweils sonntags ab 21.45 Uhr in ARD-alpha von dieser Begeisterung anstecken lassen.