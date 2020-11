Kreativwettbewerb Beethoven Mystery XXL: virtuelle Preisverleihung

Um 17.05 Uhr bringt BR-KLASSIK im Radio eine Ausgabe von "Do Re Mikro" zum Wettbewerb und der Preisverleihung. Am Abend, um 19.25 Uhr, gibt Checker Tobi im großen "Beethoven-Check" bei KiKA Antworten auf spannende Fragen zum Komponisten.

Die Termine im Überblick Samstag, 5. Dezember, 10.00 Uhr, br-klassik.de:

Beethoven Mystery XXL – Die Preisverleihung mit Checker Tobi

Im Anschluss unbegrenzt in der BR Mediathek verfügbar



Samstag, 5. Dezember, 17.05 Uhr, BR-KLASSIK / Hörfunk:

Do Re Mikro: Beethoven Mystery XXL

Samstag, 5. Dezember, 19.25 Uhr, KiKA:



Checker Tobi: Der Beethoven-Check

Im Anschluss unbegrenzt in der BR Mediathek und der KiKa Checker-Welt verfügbar

Darum geht‘s bei "Beethoven Mystery XXL":

Beim Wettbewerb "Beethoven Mystery XXL" konnten Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ein klassisches musikalisches Thema bearbeiten, auch wenn sie selbst nicht aktiv musizieren. Sie waren aufgerufen, ihre kreative Fortsetzung einer Story zu Beethoven per Video, Comic oder Geschichte weiterzuschreiben und an BR-KLASSIK zu senden.

Die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, der Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Wilhelm und der bayerische Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo haben die Schirmherrschaft von "Beethoven Mystery XXL" übernommen.

Idee und Konzept des Kreativwettbewerbs stammen von der BR-KLASSIK-Kindermusiksendung "Do Re Mikro", in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Bayern und der Stiftung Zuhören e.V.

Der Wettbewerb ist Teil des Großprojekts "Beethoven bewegt BR-KLASSIK", mit dem der Klassiksender Beethovens 250. Geburtstag schon seit letztem Jahr mit zahlreichen Aktionen on und off air über die Grenzen Bayerns hinaus feiert.

Unterhaltsame Auszeichnung der besten Einsendungen

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten musste das Konzept der Preisverleihung zugunsten eines virtuellen Events angepasst werden. Gastgeber Tobias Krell wird die nominierten Kinder also leider nicht persönlich zu ihrem Gewinn beglückwünschen dürfen. Und auch die prominenten Schirmherren und Laudatoren, Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, BR-Intendant Ulrich Wilhelm und der bayerische Kultusminister Prof. Michael Piazolo werden nur per Videobotschaften mit dabei sein können.

Das Münchner Rundfunkorchester und der Wolfratshausener Kinderchor sorgen unter strenger Berücksichtigung der Abstandsregeln dafür, dass die Ehrung der Gewinner trotzdem feierlich und unterhaltsam wird.

Großer "Beethoven-Check" bei KiKA

"Als Kind habe ich im Grunde keine klassische Musik gehört", gibt Tobias Krell zu. "Ich finde es aber schön, Kindern Spaß an klassischer Musik zu vermitteln. So ein Beethoven-Jubiläum kann da ein echter Türöffner zur Klassik sein, insbesondere, wenn man das Ganze kreativ und spielerisch angeht!" Deshalb geht Tobi auch in seinem großen "Beethoven-Check" bei KiKA in gewohnter Checker-Manier der Faszination rund um einen der innovativsten Komponisten der Musikgeschichte auf den Grund.

Das "Checker-Format"

Das "Checker-Format" ist eines der erfolgreichsten Kinderwissensformate im deutschen Fernsehen (KiKA, im Ersten und auf dem BR-YouTube Kanal "Checker-Welt") und wurde vielfach ausgezeichnet. Es vermittelt in aktuell über 200 Sendungen nicht nur Grundschulkindern auf spielerische Art und Weise Wissen. Das Themenspektrum reicht von Feuerwehr und Müllabfuhr über Gletscher und Klimaschutz bis hin zu sensiblen Themen wie Angst und Tod.