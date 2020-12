BR-KLASSIK feiert Beethovens 250. Geburtstag live aus Nürnberg - Konzert mit Ragna Schirmer

Ludwig van Beethoven: Klaviersonate Nr. 21 in C-Dur, op. 53, "Waldsteinsonate" Ludwig van Beethoven: Klaviersonate Nr. 14 in cis-Moll, op. 27 Nr. 2, "Mondschein" Robert Schumann: Etüden in Form freier Variationen über ein Thema von Beethoven

"Beethoven war ein Fantast. Er konnte überraschen, improvisieren, wüten, schnauben und versöhnen. Er strebte immer nach dem Besten, dafür schuftete er wie kein anderer. Kunst, Kultur, der Genuss, unser Umgang miteinander, all das steht in diesem Jahr 2020 vor einer Prüfung, die wir, so hoffe ich, mit Kultiviertheit bestehen. Dass ich den Beethoven-Geburtstag in diesem Jahr mit einem Meister des Genusses und des guten Geschmacks feiern darf, ist für mich ein großes Geschenk, auf das ich mich riesig freue."

Mit ihren unverwechselbaren Interpretationen genießt die Pianistin Ragna Schirmer Anerkennung über die deutschen Grenzen hinaus. Den Leipziger Bachwettbewerb gewann sie – einzig in dessen Geschichte – gleich zweimal. Zahlreiche weitere Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben, begeisterte Rezensionen sowie zweimal der ECHO Klassik sind Zeugnis einer außergewöhnlichen Karriere. Ragna Schirmer konzertiert in den wichtigsten Sälen in Europa, China und Neuseeland sowie bei vielen bedeutenden Festivals. Sie musizierte u. a. mit Zubin Mehta, Kurt Masur und zahlreichen renommierten Orchestern.

Die Hauskonzert-Termine waren Teil des Großprojekts "Beethoven bewegt BR-KLASSIK". Als Geschenk gedacht, waren sie nicht käuflich oder via Ticketbörsen öffentlich zugänglich. Bewerben konnte sich jeder, der in Bayern lebt und Lust auf Beethoven hatte. Ursprünglich waren die Hauskonzerte von Januar bis Juni geplant. Aufgrund der Pandemie musste die Aktion nach den stimmungsvollen Konzerten in einem Privathaushalt in Wildpoldsried (Allgäu) und in einer KFZ-Werkstatt in Dingolfing (Niederbayern) zunächst ausgesetzt werden. Im November ging es dann zu einem Schützenverein nach Sauerlach in Oberbayern.