BR-BayernTrend CSU unter 30 Prozent - Wachsende Zustimmung für Olaf Scholz

Wäre bereits am nächsten Sonntag Bundestagswahl, dann käme die CSU bei den Wählerinnen und Wählern in Bayern lediglich auf 28 Prozent. Dies ergibt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Für die CSU bedeutet das Umfrageergebnis einen Rückgang um 8 Prozentpunkte im Vergleich zum BR-BayernTrend von Anfang Juli 2021. Die SPD würde deutlich auf 18 Prozent zulegen – ein Plus von 9 Prozentpunkten. Auf Platz drei abrutschen würden die Grünen mit 16 Prozent (-2 Prozentpunkte).

Wichtiger Hinweis Zur Verwendung frei nur bei Quellenangabe

"BR-BayernTrend"

Die FDP käme auf 12 Prozent (+1) und die AfD unverändert auf 10 Prozent. Die Freien Wähler lägen bei 7 Prozent (+1), die Linke aktuell bei 3 Prozent (-1).

Wäre dies der tatsächliche Wahlausgang am 26. September, würde die CSU ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis in Bayern einfahren (2017: 38,8 Prozent) und läge bei ähnlicher Wahlbeteiligung wie 2017 bundesweit unter 5 Prozent. Deutlich besser als beim amtlichen Endergebnis 2017 würden mit 16 Prozent im Freistaat die Grünen (2017: 9,8 Prozent) und die Freien Wähler (7; 2017: 2,7 Prozent) abschneiden. Aber auch die SPD (18; 2017: 15,3 Prozent) und die Liberalen (12; 2017: 10,2 Prozent) würden Zugewinne verzeichnen. Dagegen würde die AfD aktuell mit 10 Prozent ihr Ergebnis von vor vier Jahren (12,4 Prozent) nicht erreichen, ebenso wenig die Linke (3; 2017: 6,1 Prozent).

Hintergrund Sonntagsfrage Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Zum einen legen sich immer mehr Wählerinnen und Wähler kurzfristig vor einer Wahl fest, zum anderen hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählerinnen und Wählern durch die Parteien zugenommen. Von denjenigen, die aktuell eine Parteipräferenz in der Sonntagsfrage benennen, geben 30 Prozent an, dass sich ihre Entscheidung bis zum Wahltag nochmals ändern könnte, darunter überdurchschnittlich viele jüngere Wahlberechtigte.

Rückhalt für unionsgeführtes Bundeskabinett sinkt

Wie die Sonntagsfrage im aktuellen BR-BayernTrend zeigt, sprechen sich deutlich weniger Wahlberechtigte in Bayern für eine Bundesregierung unter CDU/CSU-Führung aus: Nach 47 Prozent im Juli sind es aktuell 34 Prozent. Etwa drei von zehn Bayern (28 Prozent; +13 im Vergleich zum BR-BayernTrend vom Juli) und damit fast doppelt so viele wie noch vor zwei Monaten favorisieren aktuell einen politischen Wechsel in Berlin zugunsten eines SPD-geführten Bündnisses. Unverändert 13 Prozent unterstützen eine Koalition unter Führung der Grünen. Ein Viertel (25 Prozent; +/-0) äußert nach wie vor keine Präferenz.

Unterschiedliche Präferenzen je nach Alter

Eine erneut unionsgeführte Bundesregierung findet in Bayern die größte Unterstützung bei den älteren Wahlberechtigten (41 Prozent). Auch ein SPD-geführtes Kabinett wird von den über 65-Jährigen (33 Prozent) häufiger unterstützt. Von den unter 40-Jährigen favorisieren 26 Prozent eine Grünen-geführte Bundesregierung. Damit erhält in dieser Altersgruppe ein Regierungswechsel zugunsten der Grünen ebensoviel Zuspruch wie eine Fortsetzung unionsgeführter Bundesregierungen (26 Prozent).

Politikzufriedenheit: Scholz in Bayern mit Sympathiegewinn

Die Sozialdemokraten können derzeit auch in Bayern auf große Sympathiegewinne ihres Spitzenkandidaten setzen. Olaf Scholz steht mit einem Zuspruch von 57 Prozent wesentlich besser da als vor zwei Monaten (+17 Prozentpunkte). Er erreicht im Freistaat zwar nicht die Popularität von CSU-Ministerpräsident Markus Söder (63 Prozent; -7), vergrößert hier aber auch seinen Vorsprung vor den beiden Mitbewerbern um das Kanzleramt: Annalena Baerbock wird von 25 Prozent (+1) positiv bewertet, Armin Laschet muss einen Rückgang von 17 Prozentpunkten auf jetzt lediglich 17 Prozent verbuchen.

Verluste für Armin Laschet

Während die Grünen-Spitzenkandidatin ähnlich abschneidet wie im Juli, verliert der CDU-Spitzenmann im gleichen Zeitraum stark an Rückhalt bei den bayerischen Wahlberechtigten. Baerbock wie Laschet schneiden in Bayern wie schon im Juli schlechter ab als FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner (35 Prozent; -1). Die hinteren Plätze im Urteil der Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl belegen im Freistaat wie im Juli der Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch (14 Prozent; -3) und die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel (12 Prozent; +2).

Direktwahlfrage: vier von zehn Bayern für Scholz als Bundeskanzler

Mit den deutlich veränderten Bewertungen der Kanzlerkandidaten von SPD und Union hat sich in Bayern auch die Präferenz für die personelle Besetzung des Kanzleramts gedreht. In einer Direktwahl würden mittlerweile vier von zehn (39 Prozent; +17) für Olaf Scholz stimmen nach 22 Prozent im Juli. Armin Laschet würden dagegen nur noch 18 Prozent (Juli: 33 Prozent) der Wahlberechtigten unterstützen. Für Annalena Baerbock würde ähnlich wie im letzten BR-BayernTrend jeder Achte votieren (13 Prozent; -2). Drei von zehn Bayern (30 Prozent; +/-0) würden sich weiterhin für keinen der drei Politiker entscheiden.

Unterstützung für Scholz aus den eigenen Reihen

Olaf Scholz ist auch in Bayern der Wunschkandidat der Älteren (47 Prozent) und der mittleren Altersgruppen (40 Prozent). Bei den unter 40-jährigen Befragten liegt der SPD-Politiker mit 28 Prozent knapp vor Annalena Baerbock (26 Prozent). Befragt man die jeweils eigene Anhängerschaft, genießt Scholz von den drei Kanzlerkandidaten mit Abstand die größte Unterstützung: 94 Prozent der bayerischen SPD-Anhänger favorisieren auch den eigenen Spitzenmann im Kanzleramt, während unter den Grünen-Anhängern zwei Drittel (64 Prozent) für Annalena Baerbock votieren würden. In den Reihen der CSU-Anhänger würde bei einer Direktwahl dagegen nur knapp die Hälfte (52 Prozent) für Armin Laschet stimmen.

Wahlmotive: Kandidat für SPD-Anhänger von großer Bedeutung

Die Popularität des SPD-Kanzlerkandidaten kommt seiner Partei auch in Bayern zugute. Ein Viertel der bayerischen SPD-Anhänger (28 Prozent) geben an, dass für ihre aktuelle Parteipräferenz überwiegend der Kandidat ausschlaggebend ist. Weitere 46 Prozent begründen ihre SPD-Präferenz mit einer Kombination aus der Person des Spitzenkandidaten und überzeugenden Positionen der Partei. Eine ähnliche Zugkraft entwickeln die Kandidaten der anderen Parteien im Freistaat bislang nicht. Insbesondere die Anhänger von Grünen, AfD und CSU sehen den Ausschlag für ihr Votum vornehmlich in den Inhalten ihrer Partei.

Wichtigste Probleme: Umwelt, Zuwanderung, Ungleichheit

Die Themen, die die Wählerinnen und Wähler vor der Bundestagswahl 2021 beschäftigen, unterscheiden sich deutlich von jenen vor der letzten Bundestagswahl. Gefragt nach den aktuell wichtigsten politischen Problemen in Deutschland benennen im Freistaat aktuell 44 Prozent den Umwelt- und Klimaschutz, jeweils ein Fünftel Zuwanderung (21 Prozent) und soziale Ungleichheit (19 Prozent). Jeder Siebte thematisiert Corona (14 Prozent), ebenso viele Probleme der Altersabsicherung (14 Prozent). Zur letzten Bundestagswahl lag der Problemfokus der bayerischen Wahlberechtigten mit 58 Prozent eindeutig auf dem Zuwanderungsthema. Dagegen hatte der Umwelt- und Klimaschutz vor vier Jahren mit 9 Prozent der Nennungen nur einen nachrangigen Stellenwert.

Auch im Vergleich zu Anfang Juli ist die Sensibilität im Freistaat gegenüber dem Umwelt- und Klimaschutz (+8 Prozentpunkte) nochmals gewachsen. Zuwanderung (+1), Ungleichheit (+1) und Rente (+1) haben in der Problemwahrnehmung der Bayern ihren hohen Stellenwert von vor zwei Monaten behalten, nicht dagegen die Corona-Pandemie, die erkennbar seltener benannt wird (-6).

Daten zur Umfrage Die repräsentative Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag des BR vom 2. bis 6. September 2021 durchgeführt. 1.195 Befragte (780 Telefon- und 415 online-Interviews); die Schwankungsbreite liegt zwischen 2 und 3 Prozent.

Sendungen zum Bayerntrend

Der Bayerische Rundfunk berichtet über den BR-BayernTrend in einem BR24Live um 17 Uhr, außerdem in der BR24 Rundschau um 18.30 Uhr, in der Münchner Runde um 20.15 Uhr im BR Fernsehen sowie in BR24 Radio, Online und in der BR24 App.